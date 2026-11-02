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Index im Fokus

Montagshandel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen

Montagshandel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.10 EUR 1.89 EUR 5.87 %
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Aroundtown SA
1.45 EUR 0.01 EUR 0.55 %
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Evonik AG
20.80 EUR -0.08 EUR -0.38 %
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flatexDEGIRO AG
23.60 EUR -0.02 EUR -0.08 %
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FUCHS SE VZ
43.48 EUR -0.62 EUR -1.41 %
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HELLA GmbH & Co. KGaA
69.20 EUR -0.40 EUR -0.57 %
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KION GROUP AG
32.44 EUR -0.57 EUR -1.73 %
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Lufthansa AG
7.33 EUR 0.18 EUR 2.55 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.29 EUR -0.27 EUR -0.58 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.38 EUR -0.08 EUR -0.31 %
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Salzgitter
47.08 EUR -0.92 EUR -1.92 %
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thyssenkrupp AG
12.32 EUR 0.32 EUR 2.71 %
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TUI AG
7.20 EUR 0.25 EUR 3.54 %
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Indizes
MDAX
30,666.72 EUR 194.40 EUR 0.64 %
News | Analysen

Am Montag legt der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 30.681,91 Punkte zu. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 342,546 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,051 Prozent stärker bei 30.487,72 Punkten in den Handel, nach 30.472,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 30.709,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.471,04 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.450,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.980,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 29.751,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,961 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 4,33 Prozent auf 49,14 EUR), AIXTRON SE (+ 4,30 Prozent auf 33,73 EUR), TUI (+ 3,70 Prozent auf 7,23 EUR), Lufthansa (+ 2,62 Prozent auf 7,36 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,58 Prozent auf 12,33 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil HELLA GmbH (-3,59 Prozent auf 67,10 EUR), KION GROUP (-2,28 Prozent auf 32,51 EUR), FUCHS SE VZ (-1,72 Prozent auf 43,52 EUR), Evonik (-0,95 Prozent auf 20,84 EUR) und flatexDEGIRO (-0,85 Prozent auf 23,42 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.548.825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,665 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Aroundtown SA-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Lufthansa Buy UBS AG
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

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