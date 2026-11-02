Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Kursentwicklung

02.11.26 17:57 Uhr

Der MDAX befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

Der MDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,21 Prozent auf 30.841,86 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,546 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 30.487,72 Punkte an der Kurstafel, nach 30.472,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.471,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.900,40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der MDAX auf 30.450,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der MDAX auf 31.980,52 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 29.751,62 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,445 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 7,22 Prozent auf 50,50 EUR), TUI (+ 5,94 Prozent auf 7,38 EUR), Fraport (+ 4,31) Prozent auf 66,50 EUR), Lufthansa (+ 4,13 Prozent auf 7,47 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,87 Prozent auf 33,59 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen HELLA GmbH (-2,44 Prozent auf 67,90 EUR), HENSOLDT (-2,29 Prozent auf 83,66 EUR), FUCHS SE VZ (-1,54 Prozent auf 43,60 EUR), Evonik (-1,43 Prozent auf 20,74 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,01 Prozent auf 87,90 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.275.072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,665 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 4,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net