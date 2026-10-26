Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind

Index im Fokus

26.10.26 09:27 Uhr

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,43 Prozent auf 30.003,72 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 334,650 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,205 Prozent höher bei 29.937,42 Punkten, nach 29.876,31 Punkten am Vortag.

Bei 30.027,19 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.922,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 31.031,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.965,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 30.291,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 3,15 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Punkten.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 3,49 Prozent auf 23,12 EUR), Schaeffler (+ 1,86 Prozent auf 5,49 EUR), AUTO1 (+ 1,76 Prozent auf 17,34 EUR), IONOS (+ 1,74 Prozent auf 36,32 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,74 Prozent auf 1,47 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen K+S (-1,00 Prozent auf 12,87 EUR), Nemetschek SE (-0,99 Prozent auf 74,95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,84 Prozent auf 82,20 EUR), HENSOLDT (-0,83 Prozent auf 83,32 EUR) und Sartorius vz (-0,78 Prozent auf 279,60 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 191.506 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,855 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Aroundtown SA-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net