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Index im Fokus

Montagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Montagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX zeigte schlussendlich eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
45.65 EUR 1.70 EUR 3.87 %
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Beiersdorf AG
83.32 EUR -1.30 EUR -1.54 %
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Deutsche Telekom AG
24.93 EUR -0.31 EUR -1.23 %
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Henkel KGaA Vz.
78.54 EUR -0.22 EUR -0.28 %
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HOCHTIEF AG
369.20 EUR 19.20 EUR 5.49 %
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Infineon AG
50.42 EUR 2.02 EUR 4.17 %
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MTU Aero Engines AG
326.30 EUR 9.20 EUR 2.90 %
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SAP SE
211.75 EUR -0.60 EUR -0.28 %
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Scout24
85.95 EUR 1.60 EUR 1.90 %
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Siemens Energy AG
123.72 EUR 5.72 EUR 4.85 %
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Symrise AG
101.95 EUR -1.05 EUR -1.02 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.20 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Vonovia SE
16.62 EUR 0.02 EUR 0.12 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,389.00 EUR 230.00 EUR 0.91 %
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Am Montag verbuchte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,92 Prozent auf 25.390,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.506,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25.187,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 25.547,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.068,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24.204,00 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,35 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 3,92 Prozent auf 371,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 123,16 EUR), Bayer (+ 3,59 Prozent auf 45,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,25 Prozent auf 327,00 EUR) und Infineon (+ 3,14 Prozent auf 50,20 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Symrise (-1,81 Prozent auf 100,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), Beiersdorf (-1,24 Prozent auf 83,08 EUR), Scout24 (-1,18 Prozent auf 83,95 EUR) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7.629.555 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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