Montagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

SDAX-Marktbericht

07.09.26 17:57 Uhr

Der SDAX zeigte sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Letztendlich beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 18.765,20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 94,265 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,054 Prozent auf 18.744,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18.734,04 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18.795,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.673,48 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 07.08.2026, mit 18.659,63 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, notierte der SDAX bei 18.433,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SDAX mit 16.528,30 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 10,29 Prozent auf 199,40 EUR), SMA Solar (+ 5,74 Prozent auf 59,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,43 Prozent auf 31,86 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,01 Prozent auf 13,70 EUR) und KSB SE (+ 2,72 Prozent auf 869,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen TeamViewer (-3,43 Prozent auf 6,62 EUR), Stabilus SE (-3,21 Prozent auf 16,26 EUR), Dermapharm (-2,65 Prozent auf 38,55 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,43 Prozent auf 22,05 EUR) und Ottobock (-2,40 Prozent auf 56,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 973.010 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,176 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net