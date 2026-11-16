Montagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus

SDAX aktuell

Der SDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 17.760,34 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,502 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,243 Prozent auf 17.780,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17.737,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17.780,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17.753,19 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der SDAX mit 18.198,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der SDAX bei 18.633,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16.148,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,33 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 4,88 Prozent auf 77,30 EUR), pbb (+ 2,94 Prozent auf 2,66 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,63) Prozent auf 15,59 EUR), Energiekontor (+ 1,56 Prozent auf 22,80 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1,45 Prozent auf 16,84 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil secunet Security Networks (-1,81 Prozent auf 195,00 EUR), SMA Solar (-1,77 Prozent auf 44,46 EUR), GFT SE (-1,72 Prozent auf 25,65 EUR), OHB SE (-1,69 Prozent auf 174,00 EUR) und CANCOM SE (-1,69 Prozent auf 20,35 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 84.755 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,213 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net