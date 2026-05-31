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TecDAX-Entwicklung

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX legt am Montagmittag zu

01.06.26 12:25 Uhr
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX legt am Montagmittag zu | finanzen.net

Der TecDAX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

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Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,82 Prozent stärker bei 4.194,04 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 566,219 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,700 Prozent auf 4.189,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4.160,08 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.196,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4.169,09 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der TecDAX bei 3.697,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.787,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der TecDAX bei 3.846,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,72 Prozent aufwärts. Bei 4.196,71 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 4,15 Prozent auf 6,15 EUR), IONOS (+ 4,12 Prozent auf 29,30 EUR), SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 160,50 EUR), Infineon (+ 2,91 Prozent auf 83,47 EUR) und Nordex (+ 2,37 Prozent auf 42,38 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 85,08 EUR), Siltronic (-3,15 Prozent auf 101,40 EUR), Eckert Ziegler (-1,76 Prozent auf 16,23 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,47 Prozent auf 90,80 EUR) und QIAGEN (-1,45 Prozent auf 31,19 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.589.602 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 181,275 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,88 erwartet. Mit 8,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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