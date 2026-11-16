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TecDAX-Kursentwicklung

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der TecDAX bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.62 EUR -0.80 EUR -2.47 %
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Deutsche Telekom AG
26.99 EUR 0.42 EUR 1.58 %
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Eckert & Ziegler
15.34 EUR 0.34 EUR 2.27 %
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freenet AG
24.70 EUR 0.32 EUR 1.31 %
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HENSOLDT
82.04 EUR 1.84 EUR 2.29 %
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Infineon AG
48.93 EUR -1.45 EUR -2.88 %
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Nemetschek SE
63.45 EUR -0.10 EUR -0.16 %
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OHB SE
176.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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SAP SE
213.95 EUR 1.25 EUR 0.59 %
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Siltronic AG
53.95 EUR -1.05 EUR -1.91 %
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SMA Solar AG
47.40 EUR 1.92 EUR 4.22 %
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TeamViewer
4.85 EUR -0.03 EUR -0.61 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.10 EUR 0.06 EUR 0.25 %
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Indizes
TecDAX
4,079.37 EUR 3.47 EUR 0.09 %
News | Analysen

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,08 Prozent schwächer bei 4.072,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 582,464 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,126 Prozent höher bei 4.081,04 Punkten, nach 4.075,90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.072,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4.085,73 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.015,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 4.105,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 3.534,64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 1,63 Prozent auf 15,59 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,43 Prozent auf 26,98 EUR), freenet (+ 1,23 Prozent auf 24,74 EUR), HENSOLDT (+ 0,92 Prozent auf 81,16 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,86 Prozent auf 64,15 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-2,55 Prozent auf 53,60 EUR), Infineon (-2,29 Prozent auf 48,74 EUR), AIXTRON SE (-2,05 Prozent auf 31,48 EUR), SMA Solar (-1,77 Prozent auf 44,46 EUR) und OHB SE (-1,69 Prozent auf 174,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 619.237 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12.11.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Infineon Neutral UBS AG
11.11.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Infineon Outperform Bernstein Research
11.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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