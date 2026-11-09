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Kursentwicklung im Fokus

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
32.80 EUR -0.56 EUR -1.68 %
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Carl Zeiss Meditec AG
34.54 EUR -0.46 EUR -1.31 %
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Deutsche Telekom AG
25.79 EUR -0.06 EUR -0.23 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
102.80 EUR -0.40 EUR -0.39 %
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Elmos Semiconductor
113.40 EUR 1.80 EUR 1.61 %
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EVOTEC SE
3.31 EUR 0.20 EUR 6.36 %
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freenet AG
23.36 EUR 0.16 EUR 0.69 %
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HENSOLDT
79.92 EUR 2.32 EUR 2.99 %
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Infineon AG
47.62 EUR 1.72 EUR 3.75 %
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OHB SE
202.50 EUR 9.90 EUR 5.14 %
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SAP SE
214.90 EUR 5.75 EUR 2.75 %
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Siemens Healthineers AG
43.52 EUR -1.00 EUR -2.25 %
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TeamViewer
4.94 EUR -0.12 EUR -2.35 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.94 EUR -0.66 EUR -2.48 %
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Indizes
TecDAX
4,036.86 EUR 31.79 EUR 0.79 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,77 Prozent auf 4.036,09 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 571,413 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 4.010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4.005,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.004,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.041,73 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der TecDAX bei 3.978,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4.068,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.465,60 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,36 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,17 Prozent auf 203,00 EUR), Infineon (+ 3,31 Prozent auf 47,27 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 117,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,92 Prozent auf 79,70 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,47 Prozent auf 3,24 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-2,26 Prozent auf 4,94 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 43,67 EUR), Bechtle (-1,68 Prozent auf 32,86 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,20 Prozent auf 34,54 EUR) und Drägerwerk (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.252.743 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG

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