Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen
Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
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Um 12:09 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,77 Prozent auf 4.036,09 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 571,413 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 4.010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4.005,07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.004,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.041,73 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der TecDAX bei 3.978,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4.068,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.465,60 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,36 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,17 Prozent auf 203,00 EUR), Infineon (+ 3,31 Prozent auf 47,27 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 117,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,92 Prozent auf 79,70 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,47 Prozent auf 3,24 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-2,26 Prozent auf 4,94 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 43,67 EUR), Bechtle (-1,68 Prozent auf 32,86 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,20 Prozent auf 34,54 EUR) und Drägerwerk (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.252.743 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag