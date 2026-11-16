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FTSE 100-Performance

Montagshandel in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Montagshandel in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Der FTSE 100 wagte sich am Montag nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
44.42 EUR -1.29 EUR -2.82 %
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Antofagasta plc
37.55 EUR -0.83 EUR -2.16 %
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Babcock International
11.88 EUR 0.15 EUR 1.28 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
164.00 EUR -4.00 EUR -2.38 %
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Bunzl plc
34.80 EUR 0.38 EUR 1.10 %
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Centrica plc
1.89 EUR 0.05 EUR 2.72 %
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Coca-Cola HBC AG
50.50 EUR -0.50 EUR -0.98 %
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Croda International PLC Registered Shs
44.98 EUR 0.46 EUR 1.03 %
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Endeavour Mining PLC
44.08 EUR -0.82 EUR -1.83 %
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HSBC Holdings plc
16.20 EUR -0.02 EUR -0.12 %
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Legal & General plc
3.77 EUR -0.08 EUR -2.08 %
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Lloyds Banking Group
1.16 EUR -0.03 EUR -2.12 %
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London Stock Exchange (LSE)
118.05 EUR 1.25 EUR 1.07 %
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Smiths PLC
32.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,881.55 GBP -21.01 GBP -0.19 %
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Letztendlich beendete der FTSE 100 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 10.893,86 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,313 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10.902,93 Punkte an der Kurstafel, nach 10.902,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 10.962,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.893,65 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Stand von 10.881,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10.750,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.698,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Coca-Cola HBC (+ 2,64 Prozent auf 43,50 GBP), Croda International (+ 1,59 Prozent auf 38,22 GBP), Bunzl (+ 1,52 Prozent auf 29,36 GBP), Babcock International (+ 1,51 Prozent auf 10,05 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,35 Prozent auf 98,88 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Anglo American (-4,25 Prozent auf 36,05 GBP), Antofagasta (-3,05 Prozent auf 30,49 GBP), Legal General (-2,96 Prozent auf 3,05 GBP), Centrica (-2,77 Prozent auf 1,56 GBP) und Endeavour Mining (-2,51 Prozent auf 36,95 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 68.981.741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,916 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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09.11.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
28.10.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG

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