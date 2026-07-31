DAX 26.001 +1,5%ESt50 6.427 +1,1%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,17 -1,2%Nas 25.889 +2,0%Bitcoin 55.307 +0,6%Euro 1,1508 -0,3%Öl 83,7 -7,2%Gold 4.036 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
FTSE 100-Entwicklung

Montagshandel in London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus

Montagshandel in London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus

In London standen die Signale am Montagabend auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
134.00 EUR -13.45 EUR -9.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
130.00 EUR -3.00 EUR -2.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Barratt Developments PLC
3.36 EUR -0.02 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
52.08 EUR -0.86 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola HBC AG
57.20 EUR -1.20 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
18.67 EUR 0.16 EUR 0.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IG Group Holdings PLC
17.09 EUR -2.52 EUR -12.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
InterContinental Hotels Group plc
140.70 EUR 0.90 EUR 0.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intermediate Capital Group PLC
22.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Investec PLCShs
7.80 EUR 0.20 EUR 2.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lloyds Banking Group
1.36 EUR -0.01 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rentokil Initial PlcShs
4.24 EUR -0.04 EUR -0.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Smith & Nephew plc
13.80 EUR -0.30 EUR -2.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
St.James's Place PLC
12.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10,857.70 GBP -10.35 GBP -0.1 %
News | Analysen

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10.857,70 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10.868,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10.868,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.917,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10.832,50 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.363,93 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.068,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,11 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Barratt Developments (+ 3,82 Prozent auf 3,05 GBP), Rentokil Initial (+ 3,48 Prozent auf 3,57 GBP), Smith Nephew (+ 3,32 Prozent auf 11,97 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,23 Prozent auf 19,49 GBP) und StJamess Place (+ 3,13 Prozent auf 10,87 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen AstraZeneca (-8,96 Prozent auf 115,00 GBP), IG Group (-6,10 Prozent auf 13,71 GBP), Coca-Cola HBC (-2,51 Prozent auf 48,84 GBP), BAT (-2,28 Prozent auf 44,66 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,21 Prozent auf 157,15 USD).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 90.426.644 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,297 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle AstraZeneca Aktie News

Werbung

AstraZeneca Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:51 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
28.07.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
28.07.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)