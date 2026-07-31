Montagshandel in London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus

FTSE 100-Entwicklung

03.08.26 17:57 Uhr

In London standen die Signale am Montagabend auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10.857,70 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10.868,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10.868,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.917,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10.832,50 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.363,93 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.068,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,11 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Barratt Developments (+ 3,82 Prozent auf 3,05 GBP), Rentokil Initial (+ 3,48 Prozent auf 3,57 GBP), Smith Nephew (+ 3,32 Prozent auf 11,97 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,23 Prozent auf 19,49 GBP) und StJamess Place (+ 3,13 Prozent auf 10,87 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen AstraZeneca (-8,96 Prozent auf 115,00 GBP), IG Group (-6,10 Prozent auf 13,71 GBP), Coca-Cola HBC (-2,51 Prozent auf 48,84 GBP), BAT (-2,28 Prozent auf 44,66 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,21 Prozent auf 157,15 USD).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 90.426.644 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,297 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net