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Marktbericht

Montagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Montagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
28.65 EUR 0.34 EUR 1.20 %
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Anglo American PLC
49.14 EUR 0.25 EUR 0.51 %
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Balfour Beatty plc
10.40 EUR -0.30 EUR -2.80 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
155.00 EUR -6.00 EUR -3.73 %
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Barratt Developments PLC
3.58 EUR -0.10 EUR -2.72 %
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Halma PLC
42.62 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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HSBC Holdings plc
17.40 EUR 0.32 EUR 1.85 %
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International Consolidated Airlines S.A.
5.06 EUR -0.06 EUR -1.21 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.39 EUR 0.08 EUR 2.48 %
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Lloyds Banking Group
1.22 EUR -0.01 EUR -1.09 %
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Sage PLC
11.60 EUR 0.20 EUR 1.75 %
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Scottish Mortgage Investment Trust Plc
16.50 0.29 1.79 %
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Standard Chartered plc
26.63 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,576.97 GBP 79.03 GBP 0.75 %
News | Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,34 Prozent stärker bei 10.497,94 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,137 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10.462,38 Punkten, nach 10.461,95 Punkten am Vortag.

Bei 10.451,73 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.527,46 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.831,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10.679,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.491,25 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,49 Prozent nach oben. Bei 10.989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Standard Chartered (+ 2,56 Prozent auf 22,46 GBP), Ithaca Energy (+ 2,18 Prozent auf 2,81 GBP), Anglo American (+ 2,03 Prozent auf 41,80 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,92 Prozent auf 16,21 GBP) und Sage (+ 1,89 Prozent auf 10,02 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil 3i (-5,60 Prozent auf 24,12 GBP), Barratt Developments (-2,92 Prozent auf 3,09 GBP), Balfour Beatty (-2,83 Prozent auf 9,11 GBP), Halma (-2,00 Prozent auf 35,28 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,63 Prozent auf 4,34 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 88.050.809 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 292,119 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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