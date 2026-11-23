Dow Jones-Performance im Blick

Börsianer in New York schicken den Dow Jones am Mittag weit ins Plus.

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 3,11 Prozent höher bei 49.646,41 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23,168 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,92 Prozent auf 49.071,82 Punkte an der Kurstafel, nach 48.147,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 49.810,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49.033,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Stand von 52.215,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 53.277,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.245,41 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,61 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 30,46 Prozent auf 163,77 USD), Caterpillar (+ 6,45 Prozent auf 543,37 USD), Cisco (+ 5,42 Prozent auf 95,56 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,41 Prozent auf 278,29 USD) und Boeing (+ 3,80 Prozent auf 161,82 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-2,50 Prozent auf 331,37 USD), Coca-Cola (-1,07 Prozent auf 95,95 USD), Chevron (-0,89 Prozent auf 206,51 USD), Johnson Johnson (-0,14 Prozent auf 270,09 USD) und Travelers (+ 0,26 Prozent auf 394,26 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 107.134.462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,524 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Salesforce-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net