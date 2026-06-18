Montagshandel in New York: Dow Jones am Montagmittag in der Gewinnzone

Kursentwicklung

So bewegt sich der Dow Jones mittags.

Um 17:57 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,36 Prozent fester bei 51.750,27 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20,169 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 51.571,85 Punkte an der Kurstafel, nach 51.564,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51.555,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51.887,85 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der Dow Jones mit 50.579,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der Dow Jones bei 45.577,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 42.206,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,96 Prozent. Bei 52.281,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,96 Prozent auf 1.015,00 USD), Amgen (+ 1,74 Prozent auf 343,48 USD), JPMorgan Chase (+ 1,70 Prozent auf 330,76 USD), 3M (+ 1,69 Prozent auf 163,31 USD) und Travelers (+ 1,54 Prozent auf 312,55 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amazon (-4,05 Prozent auf 234,50 USD), Nike (-3,36 Prozent auf 43,68 USD), Salesforce (-2,23 Prozent auf 148,40 USD), Microsoft (-2,05 Prozent auf 371,62 USD) und McDonalds (-1,49 Prozent auf 274,47 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.174.720 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,452 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net