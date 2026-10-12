Montagshandel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Index im Blick

12.10.26 18:00 Uhr

Für den Dow Jones geht es am Mittag aufwärts.

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,43 Prozent auf 51.878,20 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,365 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,767 Prozent leichter bei 51.258,95 Punkten in den Handel, nach 51.654,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51.928,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51.718,60 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.573,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52.637,01 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der Dow Jones bei 45.479,60 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,23 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,11 Prozent auf 233,97 USD), Visa (+ 1,58 Prozent auf 391,53 USD), American Express (+ 1,53 Prozent auf 312,90 USD), Honeywell Technologies (+ 1,49 Prozent auf 210,83 USD) und Chevron (+ 1,43 Prozent auf 215,01 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Cisco (-3,00 Prozent auf 114,84 USD), NVIDIA (-1,43 Prozent auf 226,01 USD), UnitedHealth (-0,80 Prozent auf 376,27 USD), IBM (-0,71 Prozent auf 225,52 USD) und Amazon (-0,35 Prozent auf 261,50 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7.053.129 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,931 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,66 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,49 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net