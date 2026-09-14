Montagshandel in New York: Dow Jones letztendlich in Rot
Der Dow Jones bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain.
Werte in diesem Artikel
Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent tiefer bei 52.421,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,842 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,702 Prozent auf 52.204,46 Punkte an der Kurstafel, nach 52.573,29 Punkten am Vortag.
Bei 52.278,89 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.750,88 Punkten den höchsten Stand markierte.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 53.732,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.202,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45.834,22 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,35 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,73 Prozent auf 259,43 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,06 Prozent auf 345,71 USD), IBM (+ 2,38 Prozent auf 249,09 USD), Microsoft (+ 1,97 Prozent auf 505,41 USD) und McDonalds (+ 1,96 Prozent auf 257,49 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-4,22 Prozent auf 784,00 USD), Goldman Sachs (-3,96 Prozent auf 988,45 USD), NVIDIA (-3,36 Prozent auf 210,96 USD), Cisco (-1,85 Prozent auf 110,06 USD) und 3M (-1,79 Prozent auf 162,02 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33.995.551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,553 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen
Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,44 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
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