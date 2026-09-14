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Dow Jones-Performance

Montagshandel in New York: Dow Jones letztendlich in Rot

Montagshandel in New York: Dow Jones letztendlich in Rot

Der Dow Jones bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
139.75 EUR -1.90 EUR -1.34 %
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Alphabet C (ex Google)
296.50 EUR 9.65 EUR 3.36 %
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Caterpillar Inc.
680.20 EUR -17.60 EUR -2.52 %
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Cisco Inc.
96.06 EUR 0.07 EUR 0.07 %
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Goldman Sachs
878.20 EUR 0.20 EUR 0.02 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
216.85 EUR 9.20 EUR 4.43 %
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McDonald's Corp.
223.00 EUR 5.00 EUR 2.29 %
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Microsoft Corp.
438.20 EUR 9.95 EUR 2.32 %
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Nike Inc.
32.32 EUR 0.56 EUR 1.76 %
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NVIDIA Corp.
182.78 EUR -6.34 EUR -3.35 %
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Salesforce
224.50 EUR 13.50 EUR 6.40 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
327.00 EUR 10.10 EUR 3.19 %
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UnitedHealth Inc.
331.60 EUR 5.20 EUR 1.59 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,421.20 USD -152.09 USD -0.29 %
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Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent tiefer bei 52.421,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,842 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,702 Prozent auf 52.204,46 Punkte an der Kurstafel, nach 52.573,29 Punkten am Vortag.

Bei 52.278,89 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.750,88 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 53.732,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.202,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45.834,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,35 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,73 Prozent auf 259,43 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,06 Prozent auf 345,71 USD), IBM (+ 2,38 Prozent auf 249,09 USD), Microsoft (+ 1,97 Prozent auf 505,41 USD) und McDonalds (+ 1,96 Prozent auf 257,49 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-4,22 Prozent auf 784,00 USD), Goldman Sachs (-3,96 Prozent auf 988,45 USD), NVIDIA (-3,36 Prozent auf 210,96 USD), Cisco (-1,85 Prozent auf 110,06 USD) und 3M (-1,79 Prozent auf 162,02 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33.995.551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,553 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16:11 NVIDIA Outperform Bernstein Research
12:11 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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