Montagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Index im Fokus

So performte der Dow Jones zum Handelsende.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,83 Prozent fester bei 46.946,41 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,365 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,281 Prozent höher bei 46.689,24 Punkten, nach 46.558,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47.176,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46.707,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, notierte der Dow Jones bei 49.500,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 48.114,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 41.488,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,97 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Bei 46.494,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,86 Prozent auf 198,34 USD), Amazon (+ 1,96 Prozent auf 211,74 USD), Boeing (+ 1,71) Prozent auf 213,47 USD), NVIDIA (+ 1,65 Prozent auf 183,22 USD) und Goldman Sachs (+ 1,61 Prozent auf 794,77 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Verizon (-0,80 Prozent auf 50,97 USD), 3M (-0,67 Prozent auf 149,95 USD), Walt Disney (-0,63 Prozent auf 98,66 USD), American Express (-0,59 Prozent auf 298,20 USD) und Walmart (-0,42 Prozent auf 125,99 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 51.747.954 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,833 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net