Montagshandel in New York: NASDAQ 100 hebt mittags ab

NASDAQ 100-Performance im Blick

09.11.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Montag erhebliche Zuwächse.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ 3,09 Prozent stärker bei 27.824,16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,01 Prozent stärker bei 27.263,43 Punkten, nach 26.989,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27.227,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.903,61 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 30.883,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 29.722,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25.059,81 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,39 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Astera Labs (+ 14,38 Prozent auf 218,14 USD), Monolithic Power Systems (+ 13,57 Prozent auf 1.351,96 USD), Rocket Lab (+ 12,17 Prozent auf 59,53 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 10,82 Prozent auf 497,61 USD) und Applied Materials (+ 10,78 Prozent auf 368,59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil NVIDIA (-6,16 Prozent auf 175,15 USD), Kraft Heinz Company (-3,79 Prozent auf 24,36 USD), PDD (-3,13 Prozent auf 80,43 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,51 Prozent auf 125,70 USD) und Thomson Reuters (-2,25 Prozent auf 110,04 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.586.903 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net