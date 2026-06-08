Montagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

NASDAQ 100 im Blick

Heute zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Zum Handelsschluss verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,58 Prozent auf 29.414,26 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,81 Prozent auf 29.482,19 Punkte an der Kurstafel, nach 28.957,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 29.697,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.294,02 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 08.05.2026, den Stand von 29.234,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24.643,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.761,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 16,69 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 11,19 Prozent auf 110,27 USD), Micron Technology (+ 9,87 Prozent auf 949,28 USD), Marvell Technology (+ 9,63 Prozent auf 288,85 USD), KLA-Tencor (+ 9,27 Prozent auf 2.108,06 USD) und Applied Materials (+ 8,64 Prozent auf 492,17 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-3,79 Prozent auf 611,34 USD), Cintas (-3,45 Prozent auf 173,65 USD), Fiserv (-3,14 Prozent auf 52,72 USD), Axon Enterprise (-3,10 Prozent auf 471,06 USD) und PDD (-2,88 Prozent auf 82,62 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 38.796.687 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,310 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net