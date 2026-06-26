Montagshandel in New York: NASDAQ 100 steigt am Montagnachmittag
Der NASDAQ 100 steigt aktuell.
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Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,04 Prozent stärker bei 29.713,27 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,659 Prozent fester bei 29.310,26 Punkten, nach 29.118,24 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.749,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 28.991,52 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 30.333,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 23.132,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22.534,20 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,88 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Rocket Lab (+ 15,58 Prozent auf 97,71 USD), Astera Labs (+ 14,75 Prozent auf 449,54 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,89 Prozent auf 93,74 USD), KLA (+ 11,45 Prozent auf 277,12 USD) und Applied Materials (+ 11,13 Prozent auf 696,61 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Copart (-5,79 Prozent auf 28,78 USD), Sandisk (-4,65 Prozent auf 1.993,43 USD), T-Mobile US (-3,88 Prozent auf 175,60 USD), Thomson Reuters (-3,10 Prozent auf 81,27 USD) und PepsiCo (-2,31 Prozent auf 138,13 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Comcast-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.314.452 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,083 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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