Montagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Montagmittag Verluste
Der NASDAQ Composite fällt heute.
Werte in diesem Artikel
Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,45 Prozent leichter bei 24.863,27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,04 Prozent auf 25.236,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24.975,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.774,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.261,91 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25.297,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 24.887,10 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, mit 21.108,32 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,00 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 13,82 Prozent auf 3,46 USD), Pegasystems (+ 8,86 Prozent auf 29,20 USD), Blackbaud (+ 7,40 Prozent auf 35,13 USD), Manhattan Associates (+ 7,00 Prozent auf 162,29 USD) und Autodesk (+ 6,58 Prozent auf 223,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ultra Clean (-10,03 Prozent auf 83,45 USD), Amkor Technology (-9,07 Prozent auf 59,07 USD), Veeco Instruments (-8,87 Prozent auf 47,08 USD), PDF Solutions (-8,55 Prozent auf 46,62 USD) und MKS Instruments (-8,42 Prozent auf 301,46 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12.884.852 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,385 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 19,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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