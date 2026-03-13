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Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich fester

16.03.26 22:33 Uhr
Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich fester | finanzen.net

Für den NASDAQ Composite ging es am Abend aufwärts.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
22.374,2 PKT 268,8 PKT 1,22%
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Am Montag gewann der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,22 Prozent auf 22.374,18 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,06 Prozent fester bei 22.340,39 Punkten, nach 22.105,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22.316,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.521,59 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.546,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.111,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17.754,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 3,71 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23.988,26 Punkte. 22.061,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 24,83 Prozent auf 3,62 USD), Lifetime Brands (+ 21,52 Prozent auf 4,63 USD), Microvision (+ 10,26 Prozent auf 0,59 USD), CIENA (+ 7,85 Prozent auf 363,88 USD) und Astronics (+ 7,46 Prozent auf 68,70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Lifecore Biomedical (-33,26 Prozent auf 4,37 USD), Amtech Systems (-10,25 Prozent auf 11,65 USD), Americas Car-Mart (-5,99 Prozent auf 12,72 USD), Nissan Motor (-4,87 Prozent auf 2,17 USD) und Sangamo Therapeutics (-4,65 Prozent auf 0,36 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 51.747.954 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,92 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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