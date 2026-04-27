Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels freundlich

NASDAQ Composite-Performance im Blick

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Montag schlussendlich

Zum Handelsende stieg der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,20 Prozent auf 24.887,10 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,149 Prozent leichter bei 24.799,64 Punkten, nach 24.836,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.899,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.694,82 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 20.948,36 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 27.01.2026, den Stand von 23.817,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Stand von 17.382,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,11 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.899,37 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 11,57 Prozent auf 2,41 USD), Sangamo Therapeutics (+ 10,47 Prozent auf 0,21 USD), SMC (+ 6,08 Prozent auf 471,10 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 4,99 Prozent auf 3,79 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 4,55 Prozent auf 241,79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen PDF Solutions (-11,08 Prozent auf 41,34 USD), Rambus (-10,79 Prozent auf 141,31 USD), AAON (-7,98 Prozent auf 91,64 USD), AXT (-7,89 Prozent auf 70,15 USD) und inTest (-7,34 Prozent auf 17,29 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 41.585.334 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,316 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,25 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net