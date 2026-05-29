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S&P 500-Kursverlauf

Montagshandel in New York: S&P 500-Anleger greifen mittags zu

01.06.26 17:59 Uhr
Montagshandel in New York: S&P 500-Anleger greifen mittags zu | finanzen.net

Am Montag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

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Indizes
S&P 500
7.580,7 PKT 0,6 PKT 0,01%
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Um 17:56 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,07 Prozent höher bei 7.585,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,631 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,121 Prozent schwächer bei 7.570,92 Punkten in den Handel, nach 7.580,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.591,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.562,61 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.230,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der S&P 500 mit 6.878,88 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 5.911,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,60 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.599,38 Punkte. Bei 6.316,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell MGM Resorts International (+ 14,71 Prozent auf 50,10 USD), Datadog A (+ 10,55 Prozent auf 273,45 USD), ServiceNow (+ 10,27 Prozent auf 137,14 USD), CDW (+ 10,11 Prozent auf 138,13 USD) und Salesforce (+ 10,04 Prozent auf 210,28 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil FedEx (-18,98 Prozent auf 333,58 USD), QUALCOMM (-6,72 Prozent auf 234,16 USD), Bath Body Works (-6,24 Prozent auf 18,77 USD), Cerebras Systems (-5,70 Prozent auf 223,49 USD) und Hershey (-5,17 Prozent auf 184,00 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 21.418.712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,380 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 11,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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