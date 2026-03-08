DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin59.256 +3,4%Euro1,1638 +0,9%Öl90,10 -3,5%Gold5.150 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreis im Blick: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street schließt fester -- HPE, Gabler, Lufthansa, TUI, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck
Tesla-Aktie und autonomes Fahren: 8 Milliarden Meilen und der Weg nach Europa Tesla-Aktie und autonomes Fahren: 8 Milliarden Meilen und der Weg nach Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dow Jones-Performance im Fokus

Montagshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

09.03.26 22:32 Uhr
Montagshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones | finanzen.net

Der Dow Jones notierte zum Handelsende im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
263,05 EUR 4,00 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
322,00 EUR 5,90 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
194,30 EUR -5,26 EUR -2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
599,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
65,62 EUR -2,08 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
706,30 EUR -12,10 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
304,00 EUR -1,00 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
217,20 EUR -1,55 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,64 EUR 3,64 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
169,06 EUR -3,44 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
43,90 EUR 0,35 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
87,00 EUR 0,10 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.740,8 PKT 239,3 PKT 0,50%
Charts|News|Analysen

Letztendlich sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,50 Prozent auf 47.740,80 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 18,505 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,280 Prozent stärker bei 47.634,55 Punkten in den Handel, nach 47.501,55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46.615,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47.876,06 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 50.135,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der Dow Jones noch bei 47.560,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42.801,72 Punkte taxiert.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,33 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46.615,52 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,51 Prozent auf 704,82 USD), NVIDIA (+ 2,72 Prozent auf 182,65 USD), Amgen (+ 2,01 Prozent auf 376,97 USD), American Express (+ 1,46 Prozent auf 305,38 USD) und Goldman Sachs (+ 1,29 Prozent auf 832,03 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Cisco (-3,09 Prozent auf 76,21 USD), Home Depot (-2,66 Prozent auf 300,05 EUR), Boeing (-2,64 Prozent auf 225,00 USD), IBM (-2,13 Prozent auf 253,33 USD) und Salesforce (-1,64 Prozent auf 198,79 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47.735.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,737 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
26.02.2026Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.02.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.02.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
17.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen