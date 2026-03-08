Montagshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones notierte zum Handelsende im Plus.

Letztendlich sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,50 Prozent auf 47.740,80 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 18,505 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,280 Prozent stärker bei 47.634,55 Punkten in den Handel, nach 47.501,55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46.615,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47.876,06 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 50.135,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der Dow Jones noch bei 47.560,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42.801,72 Punkte taxiert.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,33 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46.615,52 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,51 Prozent auf 704,82 USD), NVIDIA (+ 2,72 Prozent auf 182,65 USD), Amgen (+ 2,01 Prozent auf 376,97 USD), American Express (+ 1,46 Prozent auf 305,38 USD) und Goldman Sachs (+ 1,29 Prozent auf 832,03 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Cisco (-3,09 Prozent auf 76,21 USD), Home Depot (-2,66 Prozent auf 300,05 EUR), Boeing (-2,64 Prozent auf 225,00 USD), IBM (-2,13 Prozent auf 253,33 USD) und Salesforce (-1,64 Prozent auf 198,79 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47.735.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,737 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

