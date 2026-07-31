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Index im Blick

Montagshandel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Montagmittag

Montagshandel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Montagmittag

Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baxter International Inc.
22.82 EUR -0.12 EUR -0.52 %
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Coherent Corp.
230.40 EUR -0.20 EUR -0.09 %
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eBay Inc.
99.67 EUR 1.38 EUR 1.40 %
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98.76 EUR -1.30 EUR -1.30 %
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Lumentum Holdings Inc
585.00 EUR -39.80 EUR -6.37 %
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Marriott Inc.
300.45 EUR -24.55 EUR -7.55 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
517.00 EUR 39.00 EUR 8.16 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,241.50 EUR -18.50 EUR -1.47 %
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NVIDIA Corp.
179.64 EUR 4.64 EUR 2.65 %
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Seagate Technology
702.00 EUR -40.00 EUR -5.39 %
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Vertiv Holdings
221.55 EUR 9.65 EUR 4.55 %
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Western Digital Corp.
450.00 EUR -28.10 EUR -5.88 %
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5.63 EUR -0.46 EUR -7.50 %
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Indizes
S&P 500
7,586.96 USD 97.24 USD 1.3 %
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Am Montag notiert der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE 1,27 Prozent fester bei 7.584,82 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 60,797 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,313 Prozent höher bei 7.513,13 Punkten, nach 7.489,72 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.504,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7.586,71 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7.483,24 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 7.230,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 6.238,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coherent (+ 8,94 Prozent auf 286,38 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,69 Prozent auf 593,98 USD), Lumentum (+ 6,38 Prozent auf 759,51 USD), Vertiv (+ 6,13 Prozent auf 256,39 USD) und Baxter International (+ 6,04 Prozent auf 27,74 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Monolithic Power Systems (-7,31 Prozent auf 1.321,85 USD), Marriott (-7,12 Prozent auf 346,27 USD), Seagate Technology (-5,43 Prozent auf 809,60 USD), eBay (-4,54 Prozent auf 108,83 USD) und Western Digital (-4,51 Prozent auf 520,25 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 11.408.712 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,215 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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14:11 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK