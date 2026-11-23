Kursentwicklung

Heutiger Marktbericht zum NASDAQ Composite.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 6,66 Prozent fester bei 24.123,80 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 7,30 Prozent höher bei 24.269,75 Punkten, nach 22.617,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 24.353,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.794,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.955,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.180,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22.273,08 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,82 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NVIDIA (+ 30,46 Prozent auf 163,77 USD), AXT (+ 22,87 Prozent auf 37,56 USD), Century Casinos (+ 19,52 Prozent auf 0,24 USD), TTM Technologies (+ 16,48 Prozent auf 68,55 USD) und Innodata (+ 16,47 Prozent auf 32,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Monro Muffler Brake (-12,00 Prozent auf 8,36 USD), Net 1 Ueps Technologies (-3,18 Prozent auf 3,04 USD), AmeriServ Financial (-3,01 Prozent auf 4,51 USD), SIGA Technologies (-2,92 Prozent auf 2,33 USD) und Nissan Motor (-2,86 Prozent auf 1,70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 107.134.462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,524 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 0,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 25,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net