Montagshandel in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag im Aufwind

CAC 40-Performance im Fokus

Für den CAC 40 geht es aktuell aufwärts.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 8.398,82 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,506 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,198 Prozent auf 8.385,48 Punkte an der Kurstafel, nach 8.368,91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8.374,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.401,86 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der CAC 40 bei 7.956,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 8.636,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.170,09 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,48 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Punkte.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 197.209 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net