Montagshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart zurück

Index-Performance im Blick

13.07.26 09:27 Uhr

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Am Montag verliert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,10 Prozent auf 8.330,88 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,448 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,388 Prozent schwächer bei 8.306,64 Punkten in den Montagshandel, nach 8.338,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.335,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8.306,64 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 8.350,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.235,98 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, mit 7.829,29 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,66 Prozent aufwärts. 8.642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7.505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 23.513 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 241,801 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet mit 3,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,67 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net