DAX 26.001 +1,5%ESt50 6.427 +1,1%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,17 -1,2%Nas 25.889 +2,0%Bitcoin 55.307 +0,6%Euro 1,1508 -0,3%Öl 83,7 -7,2%Gold 4.036 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX-Entwicklung

Montagshandel in Wien: Anleger lassen ATX zum Handelsende steigen

Montagshandel in Wien: Anleger lassen ATX zum Handelsende steigen

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.00 EUR 0.60 EUR 0.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
129.40 EUR -2.00 EUR -1.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
113.00 EUR -0.40 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.40 EUR 0.15 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
23.55 EUR 0.50 EUR 2.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
63.65 EUR 0.80 EUR 1.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
32.70 EUR 0.55 EUR 1.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
37.85 EUR 0.65 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
60.85 EUR 1.95 EUR 3.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
17.88 EUR -0.08 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
59.40 EUR 0.90 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
71.70 EUR 0.50 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
45.04 EUR 0.14 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6,582.76 EUR 124.84 EUR 1.93 %
News | Analysen

Der ATX verbuchte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,93 Prozent auf 6.582,76 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 181,243 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,051 Prozent höher bei 6.461,23 Punkten in den Montagshandel, nach 6.457,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.586,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.459,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX wies vor einem Monat, am 03.07.2026, einen Stand von 6.565,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5.794,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.457,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,00 Prozent nach oben. Bei 6.599,69 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,96 Prozent auf 138,60 EUR), Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), voestalpine (+ 3,65 Prozent auf 46,62 EUR), Andritz (+ 3,33 Prozent auf 83,90 EUR) und Raiffeisen (+ 2,61 Prozent auf 60,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Verbund (-1,51 Prozent auf 58,65 EUR), PORR (-0,80 Prozent auf 37,25 EUR), UNIQA Insurance (-0,11 Prozent auf 17,98 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 71,30 EUR) und EVN (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 352.076 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,817 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank