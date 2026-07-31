Montagshandel in Wien: Anleger lassen ATX zum Handelsende steigen

ATX-Entwicklung

03.08.26 17:57 Uhr

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX verbuchte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,93 Prozent auf 6.582,76 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 181,243 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,051 Prozent höher bei 6.461,23 Punkten in den Montagshandel, nach 6.457,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.586,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.459,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX wies vor einem Monat, am 03.07.2026, einen Stand von 6.565,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5.794,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.457,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,00 Prozent nach oben. Bei 6.599,69 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,96 Prozent auf 138,60 EUR), Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), voestalpine (+ 3,65 Prozent auf 46,62 EUR), Andritz (+ 3,33 Prozent auf 83,90 EUR) und Raiffeisen (+ 2,61 Prozent auf 60,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Verbund (-1,51 Prozent auf 58,65 EUR), PORR (-0,80 Prozent auf 37,25 EUR), UNIQA Insurance (-0,11 Prozent auf 17,98 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 71,30 EUR) und EVN (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 352.076 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,817 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net