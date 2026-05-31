Montagshandel in Wien: ATX sackt zum Ende des Montagshandels ab

ATX-Performance im Blick

Der ATX notierte am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.

Letztendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,20 Prozent leichter bei 6.075,32 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 172,562 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 6.147,72 Punkten, nach 6.148,87 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.166,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6.074,97 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5.794,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 5.701,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 4.426,79 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,52 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6.167,48 Punkte. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 2,30 Prozent auf 28,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,40 Prozent auf 17,40 EUR), OMV (+ 1,22 Prozent auf 62,40 EUR), Verbund (+ 0,26 Prozent auf 57,70 EUR) und Andritz (+ 0,00 Prozent auf 78,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen voestalpine (-4,30 Prozent auf 46,32 EUR), Raiffeisen (-3,20 Prozent auf 47,84 EUR), Vienna Insurance (-3,01 Prozent auf 61,20 EUR), STRABAG SE (-2,63 Prozent auf 92,60 EUR) und DO (-2,47 Prozent auf 189,20 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 464.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,58 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net