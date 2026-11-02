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Montagshandel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Start steigen

Montagshandel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Start steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch am Montagmorgen aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.20 EUR 1.10 EUR 3.65 %
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AT & S (AT&S)
136.00 EUR 4.20 EUR 3.19 %
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Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.50 EUR 0.46 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.10 EUR 0.05 EUR 0.17 %
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FACC AG
13.32 EUR -0.16 EUR -1.19 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.87 EUR 0.14 EUR 3.75 %
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OMV AG
74.85 EUR -1.00 EUR -1.32 %
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Polytec
4.87 EUR 0.04 EUR 0.83 %
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Raiffeisen
55.65 EUR -0.85 EUR -1.50 %
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Rosenbauer
61.00 EUR 0.20 EUR 0.33 %
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Schoeller-Bleckmann
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Warimpex
0.45 EUR -0.02 EUR -4.89 %
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Wolford AG
1.89 EUR 0.01 EUR 0.53 %
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Indizes
ATX Prime
3,170.05 EUR 17.66 EUR 0.56 %
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Am Montag geht es im ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,15 Prozent auf 3.157,15 Punkte aufwärts. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 3.152,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3.152,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3.146,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.163,30 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 3.295,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3.181,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 2.393,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 18,77 Prozent aufwärts. Bei 3.448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AMAG (+ 5,19 Prozent auf 32,40 EUR), Raiffeisen (+ 1,43 Prozent auf 56,90 EUR), FACC (+ 1,34 Prozent auf 13,58 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,34 Prozent auf 136,20 EUR) und Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), Warimpex (-4,89 Prozent auf 0,45 EUR), Polytec (-4,08 Prozent auf 4,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,56 Prozent auf 3,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,52 Prozent auf 29,05 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die Polytec-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 20.804 Aktien gehandelt. Mit 42,108 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,46 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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