Kursverlauf

Der SMI notiert derzeit im Plus.

Am Montag steht der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,53 Prozent im Plus bei 14.649,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,071 Prozent auf 14.582,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14.572,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.543,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.669,99 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI stand vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 14.462,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 14.456,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der SMI bei 12.632,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,58 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 2,21 Prozent auf 82,28 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,05 Prozent auf 66,68 CHF), Richemont (+ 1,89) Prozent auf 172,20 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 624,40 CHF) und Galderma (+ 1,64 Prozent auf 185,85 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Amrize (-0,97 Prozent auf 33,57 CHF), Nestlé (-0,36 Prozent auf 85,24 CHF), Novartis (-0,05 Prozent auf 127,70 CHF), Zurich Insurance (+ 0,09 Prozent auf 634,00 CHF) und Roche (+ 0,35 Prozent auf 398,20 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.463.713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 342,372 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net