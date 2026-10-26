Montagshandel in Zürich: SMI im Aufwind

SMI aktuell

26.10.26 12:25 Uhr

Derzeit zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Montag steht der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,28 Prozent im Plus bei 14.502,51 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,069 Prozent fester bei 14.472,32 Punkten in den Handel, nach 14.462,36 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14.523,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.462,03 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 13.945,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SMI mit 14.327,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SMI mit 12.568,18 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 1,98 Prozent auf 82,26 CHF), Roche (+ 1,36 Prozent auf 396,20 CHF), Geberit (+ 1,35 Prozent auf 571,80 CHF), Galderma (+ 1,15 Prozent auf 193,25 CHF) und Partners Group (+ 0,89 Prozent auf 631,60 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Sika (-2,03 Prozent auf 176,55 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 90,58 CHF), Nestlé (-0,59 Prozent auf 83,21 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 153,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,45 Prozent auf 615,60 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 815.448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 336,260 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,01 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net