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Montagshandel in Zürich: SMI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

01.06.26 17:57 Uhr
Montagshandel in Zürich: SMI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus | finanzen.net

Der SMI zeigte sich zum Handelsende im Minus.

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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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149,00 CHF -4,30 CHF -2,80%
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Swiss Re AG
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UBS
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SMI
13.305,4 PKT -237,3 PKT -1,75%
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Der SMI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 1,75 Prozent auf 13.305,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,612 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,564 Prozent leichter bei 13.466,29 Punkten, nach 13.542,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13.488,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.277,17 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 13.136,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 14.014,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bewegte sich der SMI bei 12.227,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,438 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,80 Prozent auf 97,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,55 Prozent auf 183,15 CHF), UBS (+ 1,38) Prozent auf 37,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 83,42 CHF) und Amrize (-0,31 Prozent auf 41,98 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Roche (-3,61 Prozent auf 317,40 CHF), Novartis (-3,33 Prozent auf 113,90 CHF), Sika (-2,80 Prozent auf 149,00 CHF), Geberit (-2,79 Prozent auf 499,10 CHF) und Nestlé (-1,98 Prozent auf 77,87 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4.790.302 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,214 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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