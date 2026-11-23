Index im Fokus

Der SMI fällt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,10 Prozent auf 14.557,06 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,677 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,071 Prozent stärker bei 14.582,51 Punkten, nach 14.572,14 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14.588,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.556,70 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der SMI bei 14.462,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SMI auf 14.456,98 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12.632,67 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,89 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Sandoz (+ 1,22 Prozent auf 81,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,13 Prozent auf 66,08 CHF), Geberit (+ 0,63 Prozent auf 578,60 CHF), Partners Group (+ 0,62 Prozent auf 617,80 CHF) und Alcon (+ 0,61 Prozent auf 62,66 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Amrize (-2,04 Prozent auf 33,21 CHF), Nestlé (-0,88 Prozent auf 84,80 CHF), Logitech (-0,75 Prozent auf 81,86 CHF), Roche (-0,45 Prozent auf 395,00 CHF) und UBS (-0,43 Prozent auf 36,81 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 348.110 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 342,372 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,50 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net