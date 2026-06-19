Montagshandel in Zürich: SMI notiert letztendlich im Plus

SIX-Handel im Fokus

Der SMI zeigte am Montagabend eine positive Tendenz.

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,54 Prozent fester bei 13.848,51 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,611 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,128 Prozent auf 13.756,39 Punkte an der Kurstafel, nach 13.774,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.706,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.848,51 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 13.503,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der SMI mit 12.320,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der SMI-Kurs 11.871,32 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,54 Prozent zu Buche. Bei 14.063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 88,56 CHF), Novartis (+ 1,67 Prozent auf 120,28 CHF), Swiss Life (+ 1,39 Prozent auf 890,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,39 Prozent auf 584,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 124,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-1,67 Prozent auf 669,60 CHF), Logitech (-0,78 Prozent auf 86,52 CHF), Richemont (-0,74 Prozent auf 182,30 CHF), Holcim (-0,62 Prozent auf 76,44 CHF) und Geberit (-0,42 Prozent auf 524,40 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.591.320 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,831 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,91 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net