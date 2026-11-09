Montagshandel in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus

Index im Blick

09.11.26 09:27 Uhr

Der SMI setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 14.782,73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,717 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,071 Prozent schwächer bei 14.786,06 Punkten in den Handel, nach 14.796,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.777,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.795,98 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SMI einen Stand von 13.787,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.544,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der SMI bei 12.298,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,59 Prozent aufwärts. Bei 15.092,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sandoz (+ 1,22 Prozent auf 84,80 CHF), Lonza (+ 0,72 Prozent auf 668,20 CHF), Roche (+ 0,64 Prozent auf 392,80 CHF), Galderma (+ 0,55 Prozent auf 192,80 CHF) und Sika (+ 0,51 Prozent auf 186,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Richemont (-1,97 Prozent auf 166,30 CHF), Amrize (-1,84 Prozent auf 34,09 CHF), Swiss Re (-1,18 Prozent auf 150,15 CHF), Partners Group (-0,57 Prozent auf 667,00 CHF) und Logitech (-0,53 Prozent auf 78,50 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 199.032 Aktien gehandelt. Mit 339,785 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,97 erwartet. Mit 6,98 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net