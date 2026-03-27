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Montagshandel in Zürich: SPI legt am Mittag zu

30.03.26 12:25 Uhr
Montagshandel in Zürich: SPI legt am Mittag zu | finanzen.net

In Zürich stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0,04 CHF 0,00 CHF 10,00%
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Adval Tech AG
32,60 CHF -2,40 CHF -6,86%
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ASMALLWORLD AG
0,58 CHF -0,06 CHF -8,66%
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Evolva Holding AG
0,82 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Highlight Event and Entertainment AG
4,00 CHF -2,40 CHF -37,50%
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Idorsia AG
3,23 CHF 0,16 CHF 5,22%
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Kardex AG
237,50 CHF -10,50 CHF -4,23%
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Kudelski S.A. (I)
1,27 CHF -0,01 CHF -0,78%
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Leclanche (Leclanché SA)
0,12 CHF 0,01 CHF 4,80%
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Mobimo AG
376,00 CHF 0,50 CHF 0,13%
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Orior AG
11,14 CHF 0,32 CHF 2,96%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
323,00 CHF 0,00 CHF 0,00%
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SHL Telemedicine
1,09 CHF 0,04 CHF 3,81%
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Villars SA
570,00 CHF -25,00 CHF -4,20%
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Indizes
SPI
17.573,1 PKT 20,9 PKT 0,12%
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Am Montag tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,02 Prozent fester bei 17.556,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,263 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,234 Prozent tiefer bei 17.511,22 Punkten, nach 17.552,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17.621,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.511,22 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.255,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 18.219,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17.096,82 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,76 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19.309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 10,00 Prozent auf 0,04 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,80 Prozent auf 0,12 CHF), Idorsia (+ 4,73 Prozent auf 3,21 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,81 Prozent auf 1,09 CHF) und Orior (+ 2,96 Prozent auf 11,14 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-37,50 Prozent auf 4,00 CHF), ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), Adval Tech (-6,86 Prozent auf 32,60 CHF), Kardex (-4,44 Prozent auf 237,00 CHF) und Villars SA (-4,20 Prozent auf 570,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 780.925 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 279,574 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
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