Montagshandel in Zürich: SPI legt am Mittag zu

Index-Performance

In Zürich stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Am Montag tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,02 Prozent fester bei 17.556,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,263 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,234 Prozent tiefer bei 17.511,22 Punkten, nach 17.552,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17.621,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.511,22 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.255,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 18.219,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17.096,82 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,76 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19.309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 10,00 Prozent auf 0,04 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,80 Prozent auf 0,12 CHF), Idorsia (+ 4,73 Prozent auf 3,21 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,81 Prozent auf 1,09 CHF) und Orior (+ 2,96 Prozent auf 11,14 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-37,50 Prozent auf 4,00 CHF), ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), Adval Tech (-6,86 Prozent auf 32,60 CHF), Kardex (-4,44 Prozent auf 237,00 CHF) und Villars SA (-4,20 Prozent auf 570,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 780.925 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 279,574 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net