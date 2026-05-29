Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt zum Start des Montagshandels

Index im Fokus

So bewegt sich der SPI heute.

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 19.074,19 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,435 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,531 Prozent schwächer bei 19.056,08 Punkten in den Montagshandel, nach 19.157,82 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.074,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19.056,08 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 18.551,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der SPI bei 19.255,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 16.850,29 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 3,77 Prozent auf 20,90 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,45 Prozent auf 0,60 CHF), DocMorris (+ 3,06 Prozent auf 7,25 CHF), Meier Tobler (+ 2,48 Prozent auf 31,05 CHF) und SoftwareONE (+ 2,33 Prozent auf 8,57 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Züblin (Zueblin Immobilien (-6,15 Prozent auf 48,80 CHF), Perrot Duval SA (-5,29 Prozent auf 43,00 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,56 Prozent auf 20,58 CHF) und Feintool International (-3,35 Prozent auf 10,10 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 136.603 Aktien gehandelt. Mit 293,581 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net