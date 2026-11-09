Montagshandel in Zürich: SPI zeigt sich zum Start schwächer

SPI im Fokus

09.11.26 09:27 Uhr

Der SPI fällt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 20.813,06 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,646 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,114 Prozent auf 20.807,95 Punkte an der Kurstafel, nach 20.831,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20.807,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20.817,10 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 19.542,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 20.509,58 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SPI bei 16.974,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,09 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21.271,96 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 3,60 Prozent auf 1,15 CHF), Kudelski (+ 2,94 Prozent auf 1,40 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,53 Prozent auf 0,14 CHF), Rieter (+ 2,47 Prozent auf 2,28 CHF) und Burckhardt Compression (+ 2,41 Prozent auf 510,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Adval Tech (-4,91 Prozent auf 42,60 CHF), INFICON (-3,19 Prozent auf 145,80 CHF), Addex Therapeutics (-2,88 Prozent auf 0,02 CHF), Swatch (N) (-1,99 Prozent auf 34,40 CHF) und Richemont (-1,97 Prozent auf 166,30 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 199.032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 348,230 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net