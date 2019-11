Montenegros Tourismusminister tritt wegen Korruption zurück

PODGORICA (dpa-AFX) - Der montenegrinische Minister für Tourismus und nachhaltige Entwicklung, Pavle Radulovic, ist wegen der korrupten Zustände im kleinen Adrialand zurückgetreten. Auslöser war ein am Vortag im Fernsehen gezeigtes Video, das nahelegt, dass ein Geschäftsmann zwei Inspektoren des Tourismusministeriums bestochen hat, um eine Baugenehmigung im Ferienort Budva zu erhalten.

Wie Radulovic am Freitag auf einer Pressekonferenz in Podgorica erklärte, habe er gegen die beiden Inspektoren mehrfach Disziplinarverfahren eingeleitet. Trotzdem verblieben sie im Amt. Seine Vorstöße, gegen sie strafrechtlich ermitteln zu lassen, seien ergebnislos geblieben. "Ich will mit derartigen Dingen nicht mehr in Verbindung gebracht werden", fügte er hinzu.

Korruption ist in Montenegro weit verbreitet. Auch Präsident Milo Djukanovic, der seit 30 Jahren in unterschiedlichen Funktionen die Macht im Staat ausübt, steht im Verdacht, sich und seine Familie auf dubiose Weise bereichert zu haben.

Zuletzt hatten ihn die Enthüllungen eines früher mit ihm verbündeten Geschäftsmanns ins Zwielicht gerückt. In Botschaften aus dem selbst gewählten Exil in London behauptete Dusko Knezevic, der ehemalige Präsident der montenegrinischen Atlas-Bank, er hätte die Wahlkämpfe der Regierungspartei DPS regelmäßig und auf illegale Weise finanziell unterstützt. Djukanovic bestritt die Vorwürfe./gm/DP/fba