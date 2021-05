Montgomery fordert freiwilligen Verzicht auf Impfpatente

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Vorstoß von US-Präsident Joe Biden hat der Vorsitzende des Weltärztebundes die Hersteller von Corona-Impfstoffen aufgefordert, Patente eigenständig freizugeben. "Die Pharmaindustrie könnte jetzt die ganze Menschheit voranbringen, wenn sie freiwillig auf die Ausübung ihrer Patentrechte für die Impfstoffe verzichtet", sagte Frank Ulrich Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online Donnerstag). "Freiwilligkeit wäre auch der Schlüssel zur Vermeidung drastischerer Maßnahmen durch Regierungen und Welthandelsorganisation".

"Die Gewinne der Pharmaindustrie waren in den letzten Jahren exorbitant hoch", betonte der Vorsitzende. Die Präparate seien "mit riesigen Investitionen und finanziellen Zusagen durch Regierungen" entwickelt worden. "Das ist - neben der Genialität mancher Wissenschaftler - der Motor und das Geheimnis der schnellen Entwicklung gewesen", betonte Montgomery.

Die USA hatten ihren Widerstand gegen die Patentaufweichung am Mittwoch aufgegeben. Die USA stünden hinter dem Schutz geistigen Eigentums, die Pandemie sei aber eine globale Krise, die außerordentliche Schritte erfordere, sagte die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai. Auch die EU, die Schweiz und andere Länder mit größerer Pharmaindustrie waren bislang gegen die Aufhebung des Patentschutzes. In Genf streiten Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) seit Wochen über das Thema. Am Donnerstag standen weitere Beratungen an./klü/DP/zb