Die Ratingagentur Moody's hat das Emittenten-Rating für Swisscom bei "A2" belassen. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- US-Leitzins unverändert -- BMW kappt Prognose -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Intel, Micron, SanDisk im Fokus Aktien von uniQure und ClearPoint Neuro explodieren: FDA-Zusage für Huntington-Therapie. Uber startet Robotaxi-Partnerschaft mit Stellantis und Wayve. Snap startet smarte Brille mit Mini-Display. KNDS will Tausende neue Jobs schaffen. thyssenkrupp: Börsengang der Materialsparte TK Accelis 2026 geplant. AUTO1 erwartet Wachstum in allen Kernbereichen. Bayer-Aktie auf Monatshoch trotz juristischer Unklarheiten in den USA. HENSOLDT schließt Kooperation mit Fire Point.

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