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Moody's bestätigt Rating für Merck KGaA mit "A3" - Ausblick stabil

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Merck KGaA
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DOW JONES--

Moody's bestätigt Rating für Merck KGaA mit "A3" - Ausblick stabil

p> Moody's bescheinigt der Merck KGaA eine stabile Bonität. Das Langfrist-Rating wurde mit "A3" bestätigt. Der Konzern weise eine solide operative Leistung in seinen drei Geschäftsfeldern auf, so Moody's. Die geplanten Akquisitionen von Bio-Techne für 11,3 Milliarden US-Dollar und Silence Therapeutics für rund 1,3 Milliarden Dollar sollten die Kennzahlen innerhalb der Parameter für ein "A3"-Rating halten. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Die Agentur erwartet, dass Merck in den kommenden zwölf bis 18 Monaten weiterhin organisch wachsen wird.
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Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 05:57 ET (10:57 GMT)

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Merck Neutral UBS AG
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.10.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Merck Neutral UBS AG

Information

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