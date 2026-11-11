Moody's bestätigt Rating für Merck KGaA mit "A3" - Ausblick stabil
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DOW JONES--
Moody's bestätigt Rating für Merck KGaA mit "A3" - Ausblick stabilp> Moody's bescheinigt der Merck KGaA eine stabile Bonität. Das Langfrist-Rating wurde mit "A3" bestätigt. Der Konzern weise eine solide operative Leistung in seinen drei Geschäftsfeldern auf, so Moody's. Die geplanten Akquisitionen von Bio-Techne für 11,3 Milliarden US-Dollar und Silence Therapeutics für rund 1,3 Milliarden Dollar sollten die Kennzahlen innerhalb der Parameter für ein "A3"-Rating halten. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Die Agentur erwartet, dass Merck in den kommenden zwölf bis 18 Monaten weiterhin organisch wachsen wird.
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(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 05:57 ET (10:57 GMT)
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