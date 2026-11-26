Moody's erhöht Ausblick für Adidas auf "positiv" und bestätigt A3-Rating
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DOW JONES--Moody's Ratings hat das langfristige Emittentenrating mit "A3" sowie das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Adidas AG bestätigt. Auch das kurzfristige Emittentenrating wurde mit "Prime-2" bekräftigt, wie die Agentur mitteilte. Der Ausblick sei von "stabil" auf "positiv" angehoben worden. Die Ratingmaßnahme spiegelt laut Moody's die anhaltende Verbesserung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens bis September 2026 wider.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2026 13:02 ET (18:02 GMT)
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