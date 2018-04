Moody's senkt Ausblick für Deutsche Telekom auf negativ

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem angekündigten Zusammenschluss des US-Mobilfunkbetreibers Sprint mit der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US hat die Ratingagentur Moody's die Bonität des Bonner Mutterkonzerns mit einem negativen Ausblick versehen. Die Einstufung selbst mit "Baa1" wurde bestätigt.

Das Verschuldungsprofil der Telekom steige durch den Deal in den Jahren 2019 bis 2021 an, sagte Analyst Carlos Winzer zur Senkung des Ausblicks auf negativ von stabil. Das lasse keinen Spielraum für eine schwächere Performance oder schuldenfinanzierte Übernahmen. "Die Bestätigung des Ratings zeige jedoch die stimmige strategische Logik des Zusammenschlusses und die erwarteten Synergien", so der Moody's-Analyst weiter.

Vor Moody's hatte bereits S&P das Langfrist-Rating der Deutschen Telekom auf den Prüfstand gestellt.

