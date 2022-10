Moody's senkt Ausblick für Grossbritannien auf Negative (Stable)

Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für Grossbritanniens auf Negativ von Stabil gesenkt.

Die Änderung des Ausblicks wurde durch die erhöhte Unvorhersehbarkeit der politischen Entscheidungen in Anbetracht der schwächeren Wachstumsaussichten und der hohen Inflation verursacht", so Moody's. Ein weiterer Grund waren die Risiken für die Erschwinglichkeit der Schulden Großbritanniens aufgrund einer wahrscheinlich höheren Kreditaufnahme und das Risiko einer anhaltenden Schwächung der politischen Glaubwürdigkeit", so Moody's.

October 21, 2022 17:35 ET (21:35 GMT)