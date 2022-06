Moody's stellt Zahlungsausfall von Russland fest

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's hat wegen einer ausgefallenen Zinszahlung auf zwei internationale Anleihen einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt. "Am 27. Juni haben die Inhaber russischer Staatsanleihen keine Kuponzahlungen für zwei Eurobonds im Wert von 100 Millionen Dollar bis zum Ablauf der 30-tägigen Nachfrist erhalten, was nach unserer Definition ein Ausfallereignis darstellt", erklärte Moody's.

"Weitere Ausfälle bei künftigen Kuponzahlungen sind wahrscheinlich", hieß es von Moody's weiter. "Mit einem Dekret des russischen Präsidenten vom 22. Juni wurde ein Verfahren zur Zahlung von Auslandsschulden in Rubel eingeführt. Wir haben die Ansicht vertreten, dass wir Zahlungen in Rubel bei Anleihen, die eine solche Umdenominierung in den Vertragsbedingungen nicht zulassen, wahrscheinlich als Ausfall behandeln würden."

Wegen der internationalen Sanktionen war Russland nicht in der Lage, die Zinszahlungen zu leisten, obwohl es über das Geld verfügt. Die Reserven der russischen Zentralbank sind eingefroren, und die größten Geschäftsbanken des Landes können aufgrund der Sanktionen nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine nicht auf den internationalen Märkten handeln. Es war das erste Mal seit 1918, dass Russland Zinsen für seine Auslandsschulden schuldig geblieben ist.

Die Anleihegläubiger selbst werden wahrscheinlich abwarten wollen, bevor sie ein offizielles Insolvenzverfahren einleiten, in der Hoffnung, nach Beendigung des Krieges eine Rückzahlung zu erhalten. Würde Russland jetzt seinen Zahlungsverzug erklären, müsste es die Darlehenssumme sofort zurückzahlen, aber die gleichen Sanktionen, die die Zinszahlungen verhindern, würden auch diese Zahlungen stoppen.

