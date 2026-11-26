Moon River Moly hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Moon River Moly hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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